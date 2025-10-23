Scandalo scommesse in Nba | Rozier e Billups arrestati dall' FBI

La guardia degli Heat e il coach, ed ex giocatore, di Portland sono stati arrestati in relazione a un’indagine dell’FBI sulle scommesse sportive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scandalo scommesse in Nba: Rozier e Billups arrestati dall'FBI

News recenti che potrebbero piacerti

Quando nel 1980 la Federazione italiana decide di riaprire le frontiere, le squadre di Serie A si gettano sul mercato alla ricerca del colpo che infiammasse i tifosi che si erano un pò allontanati dopo lo scandalo scommesse. Tra le più ambiziose c'è la Roma, ne - facebook.com Vai su Facebook

Scandalo scommesse in Nba: Rozier e Billups arrestati dall'FBI - La guardia degli Heat e il coach, ed ex giocatore, di Portland sono stati arrestati in relazione a un’indagine dell’FBI sulle scommesse sportive ... gazzetta.it scrive

L'FBI ha arrestato la guardia dei Miami Heat Terry Rozier - La guardia dei Miami Heat Terry Rozier è stata arrestata questa mattina dall'FBI. Scrive pianetabasket.com