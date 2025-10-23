Scandalo NBA | scommesse mafia arresti eccellenti

Arrestati Terry Rozier, Chauncey Billups, Damon Jones e altre decine di persone, compresi alcuni mafiosi delle famiglie Gambino, Lucchese e Genovese L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Scandalo NBA: scommesse, mafia, arresti eccellenti

Contenuti che potrebbero interessarti

Quando nel 1980 la Federazione italiana decide di riaprire le frontiere, le squadre di Serie A si gettano sul mercato alla ricerca del colpo che infiammasse i tifosi che si erano un pò allontanati dopo lo scandalo scommesse. Tra le più ambiziose c'è la Roma, ne - facebook.com Vai su Facebook

Lo scandalo scommesse travolge l'Nba: chi sono gli arrestati e cosa centra la mafia di New York - Lo scandalo delle scommesse illegali scuote il mondo dell'Nba, che ha appena dato il via alla nuova stagione. Riporta msn.com

Mafia e scommesse illegali in Nba, arrestati Rozier e Billups - Almeno tre famiglie della Mafia di New York sono coinvolte nella rete di scommesse illegali in 11 Stati americani. Scrive corrieredellacalabria.it

Terremoto in Nba, arrestati Rozier e Billups con altri 32. Scandalo scommesse, coinvolta anche la Mafia - Il giocatore dei Miami Heat fermato mentre era in hotel con la squadra. msn.com scrive