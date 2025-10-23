Scandalo mafia e scommesse in Nba Direttore Fbi frode di grande proporzione

NEW YORK (STATI UNITI) - Un nuovo scandalo fa tremare il mondo dello sport americano e questa volta al centro ci sono la mafia di New York e l'Nba. Il Dipartimento di Giustizia e l'Fbi hanno annunciato l'arresto di 31 persone, tra cui il coach dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, e il gioca. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Scandalo mafia e scommesse in Nba, Direttore Fbi "frode di grande proporzione"

Altre letture consigliate

Scandalo scommesse nella Nba, arrestati Rozier, Billups e Damon Jones. Coinvolte anche famiglie della mafia di New York - X Vai su X

Scandalo scommesse nella Nba, arrestati Rozier, Billups e Damon Jones. Coinvolte anche famiglie della mafia di New York - Tra gli arrestati (oltre trenta) c'è l'allenatore della squadra di Portland (Nba), Chauncey Billups, e la guardia dei Miami Heat Terry Rozier. Lo riporta tg.la7.it

Usa, scandalo Nba: scommesse e poker illegali. Fbi: «Coinvolta la mafia italiana» - Si arriva poi all’altro procedimento, quello sul poker illegale, che ha portato all’arresto di trentadue persone. Scrive ilsole24ore.com

Scandalo mafia e scommesse in Nba, Direttore Fbi "frode di grande proporzione" - Un nuovo scandalo fa tremare il mondo dello sport americano e questa volta al centro ci sono la mafia di New York e l'Nba. Si legge su laprovinciacr.it