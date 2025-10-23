Scamacca dopo lo Slavia | Giù di morale? Ho perso tanti momenti ma ora sto bene

New Balance Arena. Il pubblico di Bergamo quando ha visto il suo metro e 95 centimetri a bordo campo prepararsi, lo ha accolto con un’ovazione. Risaliva a fine estate, allo stadio Tardini di Parma lo scorso 30 agosto, l’ultima presenza in gara ufficiale di Gianluca Scamacca. Mercoledì sera contro lo Slavia, a poco meno di mezz’ora dal termine Juric lo ha mandato in campo per provare a spezzare la maledizione del gol che sembra aver colpito la Dea. L’esito non è stato quello sperato, ma il 9 è andato vicino alla rete in due occasioni. Prima un’incornata su cross di Zalewski spedita alto non di molto, poi l’ottima risposta di Markovic sul destro scaraventato verso la rete dopo un’imbucata geniale di De Ketelaere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it