Scamacca dopo lo Slavia | Giù di morale? Ho perso tanti momenti ma ora sto bene
New Balance Arena. Il pubblico di Bergamo quando ha visto il suo metro e 95 centimetri a bordo campo prepararsi, lo ha accolto con un’ovazione. Risaliva a fine estate, allo stadio Tardini di Parma lo scorso 30 agosto, l’ultima presenza in gara ufficiale di Gianluca Scamacca. Mercoledì sera contro lo Slavia, a poco meno di mezz’ora dal termine Juric lo ha mandato in campo per provare a spezzare la maledizione del gol che sembra aver colpito la Dea. L’esito non è stato quello sperato, ma il 9 è andato vicino alla rete in due occasioni. Prima un’incornata su cross di Zalewski spedita alto non di molto, poi l’ottima risposta di Markovic sul destro scaraventato verso la rete dopo un’imbucata geniale di De Ketelaere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
Il gran ritorno del centravanti romano dopo l'ultima apparizione a Parma. Sperando che Gianluca #Scamacca venga lasciato in pace dalla sfortuna, per sé e per l'Atalanta Bergamasca Calcio - facebook.com Vai su Facebook
Sabato 4 ottobre contro il Como tante assenze fra infortunati (nove) e squalifiche (de Roon). A Zingonia però si rivede in campo Scamacca: si punta al rientro dopo la sosta per le nazionali. - X Vai su X
Atalanta, riecco Scamacca: l'attaccante torna in campo dopo quasi due mesi - Quasi due mesi dopo l'ultima partita (era il 30 agosto, contro il Parma) l'attaccante dell'Atalanta ha fatto il suo ritorno in campo. Da fantacalcio.it
Scamacca dopo lo Slavia: “Giù di morale? Ho perso tanti momenti, ma ora sto bene” video - Nel ritorno in campo il centravanti è andato vicino al gol in due occasioni: "Vorrei andare subito a 2 mila all'ora, ma serve essere maturi" ... Secondo bergamonews.it
Le parole di Scamacca dopo lo Slavia - "C'è rammarico: era una partita alla portata, ci tenevamo a vincere davanti ai nostri tifosi - Secondo bergamonews.it