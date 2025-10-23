Scamacca che spreco! Atalanta-Slavia Praga 0-0 | highlights

Finisce 0-0 tra Atalanta e Slavia Praga, terza giornata della prima fase della Champions. Cinque occasioni d'oro per la Dea: due ne spreca anche Scamacca, rientrato dopo un'assenza di quasi due mesi. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scamacca, che spreco! Atalanta-Slavia Praga 0-0: highlights

Krstovic, Sulemana e Scamacca sprecano, altro pareggio per la Dea tra i rimpianti $ChampionsLeague $UCL $AtalantaSlaviaPraga - X Vai su X

Champions, Atalanta-Slavia Praga 0-0: De Ketelaere illumina, Krstovic e Sulemana sprecano. Si rivede Scamacca, non la vittoria - Champions League 2025/26, fase campionato: alla New Balance Arena, tra Atalanta e Slavia Praga, termina a reti inviolate. Si legge su sport.virgilio.it

Atalanta, riecco Scamacca: l'attaccante torna in campo dopo quasi due mesi - Quasi due mesi dopo l'ultima partita (era il 30 agosto, contro il Parma) l'attaccante dell'Atalanta ha fatto il suo ritorno in campo. Scrive fantacalcio.it

Atalanta-Slavia Praga, Juric: «Sarei più preoccupato se non creassimo occasioni, ora attendiamo che Scamacca torni in forma» - 0 consecutivo: «Tra domenica e stasera abbia fatto 40 tiri e creato 15- Segnala bergamo.corriere.it