Scade la validità della carta d' identità cartacea è obbligatorio passare a quella elettronica
Sarà definitivo dal 3 agosto 2026 l'addio alla cara vecchia carta d'identità cartacea.A partire da questa data infatti questo tipo di documento di riconoscimento non sarà più valido anche se la data di scadenza fosse successiva.Dunque tutti i cittadini ancora in possesso della carta di identità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Carta d'identità, addio alla versione cartacea: quando scade e come richiedere quella elettronica - Per richiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) è necessario fissare un appuntamento presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza. Scrive ilmattino.it
Carta d'identità, addio alla versione cartacea: quando scade e come richiedere quella elettronica - I documenti d’identità tradizionali non sono dotati della MRZ (Machine Readable Zone), ovvero un’area con tre righe codificate pensata per essere letta automaticamente dai lettori ottici (OCR). ilmattino.it scrive
Carta d'identità cartacea, da agosto 2026 non sarà più valida per l'espatrio - La carta di identità cartacea, per motivi di sicurezza, cesserà di essere valida per l'espatrio a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Lo riporta tg24.sky.it