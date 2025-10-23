Scadono domani, 24 ottobre, alle 13, i termini per la presentazione delle domande per aderire al bando pubblicato dal Comune di Montopoli per la partecipazione di cinque giovani al progetto di gemellaggio Youth4Europe–Giovani per l’Europa promosso dallo stesso Comune insieme al "gemello" francese Valbonne-Sophia Antipolis in collaborazione con Aiccre Toscana. Si tratta di un "percorso di cittadinanza europea previsto per gli anni 2025–2026 rivolto a giovani montopolesi tra i 18 e i 23 anni che siano motivati a prendere parte ad attività di formazione sui temi della cittadinanza europea, della sostenibilità e della partecipazione giovanile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scade domani bando: "Youth4Europe". Giovani per l’Europa