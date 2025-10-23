Scabbia casi in aumento a Viterbo | allerta nelle scuole

Nuovo allarme scabbia nella Tuscia. A fronte dell'aumento dei casi segnalati, la Asl di Viterbo ha diffuso una circolare indirizzata a tutte le scuole della provincia. L'obiettivo è chiaro: informare, prevenire e contenere i contagi, senza però alimentare allarmismi. Il documento arriva. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Epidemia di scabbia nella casa di riposo di Rivarolo Canavese: 14 casi accertati, di cui otto tra il personale https://ift.tt/vH7KQgs - X Vai su X

Tolentino, le consigliere Tatò e Prioretti: il disservizio va avanti dal 4 ottobre e si aggiunge ai casi di scabbia e ai disagi per il cantiere - facebook.com Vai su Facebook

Casi di scabbia in aumento in Italia: sintomi e come riconoscere il prurito - Negli ultimi anni si sta registrando un preoccupante aumento dei casi anche in molti Paesi sviluppati, Italia compresa, con un aumento fino al 750% dei focolai in alcuni contesti tra il 2020 e il 2023 ... Si legge su fanpage.it

Scabbia, cos'è l'infestazione della pelle causata da un acaro e perché i casi sono in aumento (anche in Italia) - I più colpiti sono bambini e adolescenti, ma anche gli anziani nelle Rsa. Segnala msn.com

I casi di scabbia, la malattia della pelle pruriginosa e molto contagiosa, stanno aumentando in Italia - Il primo, pubblicato sulla rivista Sexually Transmitted Infections ha mostrato come tra il 2013 e il 2024 i casi ... Segnala wired.it