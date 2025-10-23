Scabbia casi in aumento a Viterbo | allerta nelle scuole

Viterbotoday.it | 23 ott 2025

Nuovo allarme scabbia nella Tuscia. A fronte dell'aumento dei casi segnalati, la Asl di Viterbo ha diffuso una circolare indirizzata a tutte le scuole della provincia. L'obiettivo è chiaro: informare, prevenire e contenere i contagi, senza però alimentare allarmismi. Il documento arriva. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

