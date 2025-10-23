Savona truffa da oltre 5 milioni | 112 raggirati da consulente bancaria
Abusivismo finanziario, truffa aggravata, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di denaro illecito. Sono i reati contestati a vario titolo a una consulente finanziaria e bancaria e ad alcuni familiari: la professionista, formalmente in pensione e cancellata dall'albo dal 2014, avrebbe raccolto senza averne titolo i risparmi di 112 clienti in tutto il nord Italia, raggirandoli secondo il modello truffaldino piramidale noto come "schema Ponzi". A suo carico il gip di Savona ha emesso un'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari eseguita dai finanzieri del Comando provinciale del capoluogo ligure. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
