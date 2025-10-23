Savona l’ex consulente bancaria che ruba 5 milioni con lo Schema Ponzi
Una consulente finanziaria e bancaria cancellata dall’albo dal 2014 ha continuato a gestire i risparmi di numerosi clienti. E usando lo Schema Ponzi ha rubato 5 milioni di euro. Raggirando 112 persone. La storia comincia a Savona, dove le indagini sono partite dall’analisi di operazioni sospette sui conti correnti bancari del nucleo familiare della donna. Da cui sono emerse movimentazioni in entrata, dal 2020 al 2025, per oltre cinque milioni di euro. Accompagnate da causali del tutto generiche. E dalle da querele sporte da clienti della consulente, insospettiti, in alcuni casi, dalle mancate restituzioni di denaro negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Open.online
