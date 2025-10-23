Savona ai domiciliari una broker accusata di aver truffato 112 clienti

Ilsecoloxix.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestata una broker in pensione, avrebbe truffato 112 clienti. Sequestrata auto di lusso e 23 immobili nel ponente. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

savona ai domiciliari una broker accusata di aver truffato 112 clienti

© Ilsecoloxix.it - Savona, ai domiciliari una broker accusata di aver truffato 112 clienti

Approfondisci con queste news

savona domiciliari broker accusataSavona, ai domiciliari una broker accusata di aver truffato 112 clienti - Arrestata una broker in pensione, avrebbe truffato 112 clienti. Da ilsecoloxix.it

savona domiciliari broker accusataTRUFFA Savona, consulente finanziaria arrestata: truffa da oltre 5 milioni di euro - La consulente finanziaria è accusata di abusivismo, truffa aggravata, riciclaggio e reimpiego di denaro illecito ... Lo riporta statoquotidiano.it

savona domiciliari broker accusataSavona, truffa da oltre 5 milioni: 112 raggirati da consulente bancaria - Una consulente finanziaria in pensione, cancellata dall’albo dal 2014, è stata posta ai domiciliari con l’accusa di aver truffato 112 clienti in tutto il Nord Italia attraverso uno schema Ponzi. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Savona Domiciliari Broker Accusata