Savino Del Bene Volley tris a Milano con una gara al top

Savino Del Bene Volley – Numia Vero Volley Milano 3-0 (25-23,25-22,25-23) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi, Bechis, Skinner 14, Castillo (L1), Ruddins, Franklin n.e., Ribechi (L2) n.e., Bosetti 4, Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani 7, Nwakalor n.e., Antropova 18, Weitzel 11. All.: Gaspari. NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Gelin, Bosio 1, Modesti (L2) n.e., Pietrini 6, Plak n.e., Sartori 1, Danesi 3, Kurtagic 8, Cagnin, Lanier 11, Egonu 21, Piva n.e., Fersino (L1). All. Lavarini. ARBITRI: Verrascina – Puecher SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley vince in tre set l’anticipo della tredicesima giornata di serie A1 contro la Numia Vero Volley Milano, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In occasione del derby toscano tra la Savino Del Bene Volley e il Bisonte Volley Firenze, abbiamo avuto l’onore di premiare @averyskinnerr con un erogatore Unica Easy per la sua incredibile prestazione. www.aqitaly.com 800 69 99 08 #savinogogogo - facebook.com Vai su Facebook

#believe #savinogogogo #volleyball - X Vai su X

Volley, il derby toscano va alla Savino Del Bene: il Bisonte Firenze sconfitto al tie break - Il derby toscano va alla Savino Del Bene Volley, che sconfigge al tie- Si legge su 055firenze.it

Savino Del Bene-Il Bisonte. Non sarà un derby banale - Ecco allora perché il derby questa volta sarà più importante di tutti quelli giocati finora. Riporta sport.quotidiano.net

Esame Savino Del Bene. Arriva Milano di Egonu - Scontro stellare stasera (ore 20,30 al Pala BigMat) contro la Numia Volley . Lo riporta lanazione.it