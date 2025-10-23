Savignano festa per le venti mostre di Giorgio Buda

Giorgio Buda di Savignano, conosciuto come collezionista di automodelli, in primis Alfa Romeo, Ferrari e Maserati, con diverse mostre di successo, ha festeggiato le venti mostre dei suoi quadri, essendo diventato pittore e disegnatore. Con una ventina di invitati fra i quali anche la vicesindaca di Savignano sul Rubicone Stefania Morara, ha festeggiato l’evento presso l’agriturismo e azienda agricola Cavatufo a Montalbano. Giorgio Buda ha esposto i suoi ultimi lavori a Savignano in corso Vendemini in pieno centro storico con ben 100 dei suoi quadri realizzati da autodidatta negli ultimi tempi. Dice: "Il primo quadro lo dipinsi nel 1979. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Savignano, festa per le venti mostre di Giorgio Buda

