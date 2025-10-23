Save the Children premia Il treno dei bambini di Cristina Comencini

Roma, 23 ott. (askanews) – In occasione della XX edizione della Festa del Cinema di Roma, si è tenuta nella Sala Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica la cerimonia di consegna del Premio “Ciak per i diritti dell’infanzia” di Save the Children, conferito al film “Il Treno dei Bambini” di Cristina Comencini, a cui hanno partecipato oltre alla regista, l’attrice Barbara Ronchi, l’attore Christian Cervone e la scrittrice Viola Ardone, autrice del romanzo da cui è tratto il film, mentre l’attrice Serena Rossi è stata presente con un video messaggio di ringraziamento. L’evento è stato preceduto da un red carpet al quale hanno preso parte, oltre ai protagonisti dell’opera premiata e all’autrice del libro, gli scrittori Gianrico Carofiglio e Rossella Postorino, gli attori Neva Leoni, Giada Desideri e Jonis Bashir, e molti nomi noti del mondo radio televisivo e del giornalismo, come Eleonora Daniele, Emma d’Aquino, Sabina Stilo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it