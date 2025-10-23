Save the Children premia Il treno dei bambini di Cristina Comencini
Roma, 23 ott. (askanews) – In occasione della XX edizione della Festa del Cinema di Roma, si è tenuta nella Sala Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica la cerimonia di consegna del Premio “Ciak per i diritti dell’infanzia” di Save the Children, conferito al film “Il Treno dei Bambini” di Cristina Comencini, a cui hanno partecipato oltre alla regista, l’attrice Barbara Ronchi, l’attore Christian Cervone e la scrittrice Viola Ardone, autrice del romanzo da cui è tratto il film, mentre l’attrice Serena Rossi è stata presente con un video messaggio di ringraziamento. L’evento è stato preceduto da un red carpet al quale hanno preso parte, oltre ai protagonisti dell’opera premiata e all’autrice del libro, gli scrittori Gianrico Carofiglio e Rossella Postorino, gli attori Neva Leoni, Giada Desideri e Jonis Bashir, e molti nomi noti del mondo radio televisivo e del giornalismo, come Eleonora Daniele, Emma d’Aquino, Sabina Stilo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
Alla Festa del Cinema di Roma, Save the Children assegna il suo primo premio “Ciak per i diritti dell’infanzia” al film della regista Cristina Comencini per la capacità di raccontare con intensità e delicatezza la resilienza dei più piccoli - facebook.com Vai su Facebook
Alla Festa del Cinema di Roma, Save the Children assegna il suo primo premio “Ciak per i diritti dell’infanzia” al film della regista Cristina Comencini per la capacità di raccontare con intensità e delicatezza la resilienza dei più piccoli - X Vai su X
A 'Il treno dei bambini' il premio Ciak per i diritti dell’infanzia di Save The Children - Il film Il treno dei bambini” di Cristina Comencin i ha vinto il premio “ Ciak per i diritti dell’infanzia” di Save The Children, riconoscimento dedicato all’opera che "con elevato valore artistico e ... Da ansa.it
Save the Children premia “Il treno dei bambini” di Cristina Comencini - (askanews) – In occasione della XX edizione della Festa del Cinema di Roma, si è tenuta nella Sala Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica la cerimonia di consegna ... Secondo msn.com
Festa del Cinema di Roma, Save the Children premia il film “Il treno dei bambini” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Festa del Cinema di Roma, Save the Children premia il film “Il treno dei bambini” ... tg24.sky.it scrive