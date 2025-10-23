Sassuolo Lo sponsor Mapei è da Champions

di Stefano Fogliani SASSUOLO Altri tempi, quando Mapei era ‘solo’ uno sponsor sulla squadra che militava faticosamente in C2 apparteneva, alla fine degli anni Ottanta, a Claudio Sassi. Oggi la multinazionale milanese, che nel 2004 acquistò la società neroverde non è solo proprietaria di un club arrivato, in 20 anni, dalla terza serie all’Europa, con 12 stagioni in serie A in curriculum, ma anche un sponsor da record, o meglio da Champions League. Secondo i dati elaborati da Calcio & Finanza e dalla Gazzetta dello Sport, infatti, quello dei neroverdi è il quinto sponsor di maglia più remunerativo della massima serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

