Sassaiola attese convalide e autopsia

8.30 Udienza per la convalida del fermo, oggi davanti al Gip, per i tre ultrà sospettati della sassaiola costata la vita a Raffaele Marianella, secondo autista del pullman del Pistoia Basket, attaccato dopo un match a Rieti. E sempre oggi l'autopsia dell'uomo, colpito da un mattone che ha sfondato il parabrezza del pullman, sulla Statale 79 Rieti-Terni a Contigliano. Test del Dna su 6 persone, e confronto con le tracce trovate sui mattoni. Nove Daspo ad altrettanti tifosi reatini.