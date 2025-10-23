Sassaiola al pullman gli ultras intercettati Se avessimo colpito l’autista avremmo fatto una strage

“Se avessimo colpito l’autista alla guida, avremmo fatto una strage”. È questa la frase intercettata in questura a Rieti, e riportata in un servizio del Tg1, tra i tre ultras fermati per l’omicidio del secondo autista Raffaele Marianella risalente alla sera di domenica 19 ottobre scorso. Il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it