Sassaiola al pullman gli ultras intercettati Se avessimo colpito l’autista avremmo fatto una strage

Firenzetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Se avessimo colpito l’autista alla guida, avremmo fatto una strage”. È questa la frase intercettata in questura a Rieti, e riportata in un servizio del Tg1, tra i tre ultras fermati per l’omicidio del secondo autista Raffaele Marianella risalente alla sera di domenica 19 ottobre scorso. Il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

