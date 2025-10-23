Sassaiola al pullman gli ultras intercettati Se avessimo colpito l’autista avremmo fatto una strage
“Se avessimo colpito l’autista alla guida, avremmo fatto una strage”. È questa la frase intercettata in questura a Rieti, e riportata in un servizio del Tg1, tra i tre ultras fermati per l’omicidio del secondo autista Raffaele Marianella risalente alla sera di domenica 19 ottobre scorso. Il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
+++ COMMANDO ULTRA RIETI ESTRANEO AI FATTI DELLA SASSAIOLA MORTALE PER IL CONDUCENTE DEL PULLMAN DEI TIFOSI DEL PISTOIA +++ Il Commando Ultra Rieti 1997 si dichiara totalmente estraneo ai fatti legati al tragico episodio che ha c - facebook.com Vai su Facebook
Le immagini del pullman dei tifosi del #Pistoia, colpito dai sassi e dai mattoni lanciati dagli ultrà del Rieti. Uno di quei colpi ha ucciso il conducente, un uomo di 65 anni. Non chiamiamola “sassaiola”: è un omicidio. E chi ha compiuto questo gesto disumano de - X Vai su X
Rieti, ultrà dell'assalto al pullman di Pistoia intercettati: «Si doveva mirare più in basso» - Nella frase intercettata negli uffici della Questura di Rieti, da uno dei 12 ultrà della curva “Terminillo” identificati ... Riporta ilmessaggero.it
Sassaiola contro tifosi Pistoia, sale a 10 il numero degli ultras ascoltati in Questura - Sale a dieci il numero degli ultras che dalla scorsa serata nella Questura reatina sono ascoltati come testimoni dopo la sassaiola avvenuta sulla Rieti – Terni contro il pullman dei tifosi di Pistoia ... Lo riporta rietinvetrina.it
Sassaiola pullman tifosi di Pistoia, si indaga per omicidio volontario - Non si hanno ancora persone fermate per la morte dell’autista Raffaele Marianella, 65 anni, deceduto per una pietra lanciata nella sassaiola sulla Rieti – Terni avvenuta domenica sera 19 ottobre altez ... Come scrive rietinvetrina.it