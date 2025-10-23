Sarri Lazio aria tesa tra tecnico e società! Il retroscena sul prolungamento del Corriere dello Sport | la situazione
Sarri Lazio, aria tesa tra tecnico e società! Dal Corriere dello Sport il retroscena sul prolungamento al 2028 del tecnico: la situazione In casa Lazio il clima è tutt’altro che sereno. Da una parte Maurizio Sarri continua a lanciare frecciate pubbliche alla società, dall’altra Claudio Lotito ha scelto la via del silenzio, mentre il direttore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
