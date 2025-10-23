S arà un finale di settimana intenso a La forza di una donna. La serie turca che continua a catturare le attenzioni del pubblico nel pomeriggio di Canale 5 va in onda oggi e domani, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre alle 16:00. Sabato 25 ottobre, invece, l’appuntamento è anticipato alle 14:40 e come sempre durerà fino alle 16:30. Dopo tante preoccupazioni, Bahar ( Özge Özpirinçci ) sembra aver ritrovato un po’ di pace: Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) stanno bene. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Nelle nuove puntate di “La forza di una donna” Bahar scopre che Sarp ha un’altra famiglia La forza di una donna, anticipazioni puntata 23, 24 e 25 ottobre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sarp prova a contattare Bahar di nascosto con un nuovo cellulare: sua moglie lo controlla da vicino