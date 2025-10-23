Sarp prova a contattare Bahar di nascosto con un nuovo cellulare | sua moglie lo controlla da vicino 

Iodonna.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

S arà un finale di settimana intenso a La forza di una donna. La serie turca che continua a catturare le attenzioni del pubblico nel pomeriggio di Canale 5 va in onda oggi e domani, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre alle 16:00. Sabato 25 ottobre, invece, l’appuntamento è anticipato alle 14:40 e come sempre durerà fino alle 16:30. Dopo tante preoccupazioni, Bahar ( Özge Özpirinçci ) sembra aver ritrovato un po’ di pace: Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) stanno bene. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Nelle nuove puntate di “La forza di una donna” Bahar scopre che Sarp ha un’altra famiglia La forza di una donna, anticipazioni puntata 23, 24 e 25 ottobre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

sarp prova a contattare bahar di nascosto con un nuovo cellulare sua moglie lo controlla da vicino160

© Iodonna.it - Sarp prova a contattare Bahar di nascosto con un nuovo cellulare: sua moglie lo controlla da vicino 

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sarp prova contattare baharLa Forza di una Donna 24 ottobre: Sarp e Bahar faccia a faccia, la puntata più drammatica dell’anno - Dopo questa puntata niente sarà più come prima: ecco le anticipazioni bomba de La Forza di una Donna del 24 ottobre 2025 ... Lo riporta pourfemme.it

sarp prova contattare baharLa Forza di una donna, anticipazioni dal 20 al 25 ottobre: Bahar scopre cosa le ha nascosto Sarp - La trama degli episodi in onda da lunedì 20 a sabato 25 ottobre ... Scrive fanpage.it

sarp prova contattare baharLa forza di una donna, spoiler 23 ottobre: Piril prova a baciare Sarp, lui la respinge - Sarp è preoccupato per Bahar e i suoi figli: Piril con sofferenza scopre che nel cuore di suo marito ormai non c'è posto ... Da it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Sarp Prova Contattare Bahar