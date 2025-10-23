Sarebbe stata una pena ridicola | morte di Andrea Prospero negato patteggiamento a 18enne

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia, 23 ottobre 2025 – Il gip di Perugia ha rigettato la richiesta di patteggiamento presentata dal diciottenne romano accusato di istigazione o aiuto al suicidio in relazione alla morte di Andrea Prospero, il diciannovenne di Lanciano (Chieti) trovato senza vita nel gennaio scorso in un bed and breakfast del centro storico del capoluogo umbro. Il giudice ha ritenuto troppo bassa la pena concordata. L'udienza è stata quindi rinviata al 6 novembre. In aula erano presenti l'indagato con i suoi avvocati, i genitori e i fratelli di Prospero, assistiti dagli avvocati Francesco Mangano e Carlo Pacelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sarebbe stata una pena ridicola morte di andrea prospero negato patteggiamento a 18enne

© Lanazione.it - “Sarebbe stata una pena ridicola”: morte di Andrea Prospero, negato patteggiamento a 18enne

Leggi anche questi approfondimenti

sarebbe stata pena ridicola“Sarebbe stata una pena ridicola”: morte di Andrea Prospero, negato patteggiamento a 18enne - La vicenda che accade a Perugia: il giovane romano si è presentato in aula prendendo la parola e chiedendo scusa. Riporta msn.com

sarebbe stata pena ridicolaAndrea Prospero, il padre rifiuta le scuse del 18enne indagato: «Da schifo. E questa è una pena ridicola». Il gip rigetta il patteggiamento - Il 18enne romano indagato per istigazione al suicidio ha chiesto «scusa» ai familiari di Andrea Prospero, il giovane studente ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sarebbe Stata Pena Ridicola