Sempre più borghi in Italia si trovano a fronteggiare un problema sempre più diffuso: lo spopolamento. La scarsità di opportunità lavorative e la difficoltà di raggiungere i centri principali spinge molti giovani ad abbandonare le aree rurali per trasferirsi nelle grandi città o all’estero. Per contrastare questo fenomeno, diverse amministrazioni locali stanno lanciando iniziative di ripopolamento offrendo incentivi economici a chi sceglie di trasferirsi nei borghi. Tra le regioni più attive in questo senso spicca la Sardegna, che ha deciso di investire su nuovi residenti attraverso una serie di contributi e bonus mirati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sardegna, bonus fino a 20 mila euro per chi si trasferisce nei borghi spopolati