Sara Serraiocco | Noi donne cresciamo credendo che il corpo debba essere perfetto il nostro biglietto da visita per tutto E così impariamo a giudicarci prima ancora di conoscerci

Vanityfair.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Sara Serraiocco il debutto da produttrice esecutiva avviene con il corto, Ciao, Varsavia, che parla di corpo femminile, cercando però di liberarlo da certi stereotipi: quelli che vincolano tutte le donne a standard impossibili da raggiungere. L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Raccontare "questa storia in modo molto schietto, volendo poco anche politicamente corretto, essere il più autentici possibile nell'affrontare il tema di un disordine alimentare e anche delle difficol ...

