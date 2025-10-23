Sapori d’autunno tra sagre e tradizioni in Lombardia

L'autunno lombardo si veste di profumi intensi e colori caldi, mentre borghi e città si preparano ad accogliere il weekend con un ricco calendario di manifestazioni enogastronomiche che celebrano i prodotti della terra e le antiche tradizioni. Dal dolce della mostarda cremonese al sapore deciso dei funghi di bosco, dalle note bavaresi delle feste della birra ai piatti fumanti della cucina valtellinese, questo fine settimana offre un viaggio sensoriale attraverso i sapori più autentici della regione. La dolcezza cremonese tra mostarda e torrone. A Cremona prosegue con successo l'undicesima edizione del Festival della Mostarda, manifestazione diffusa che dal 3 ottobre al 16 novembre trasforma la città in un laboratorio del gusto.

