Sapete cos’hanno in comune Dragon Ball Super e Il Trono di Spade? La verità è esilarante e deprimente per i fan

Sono passati sei anni dall'ultimo episodio di Dragon Ball Super, trasmesso nel 2019, e tre anni dall'uscita di Dragon Ball Super: Super Hero nelle sale cinematografiche. I fan che aspettavano l'annuncio di Dragon Ball Super 2, che fosse una serie serializzata o una nuova saga cinematografica, hanno visto le loro speranze affievolirsi episodio dopo episodio, con promesse mai mantenute e silenzi sempre più assordanti. Oggi, dopo la scomparsa di Akira Toriyama e con le complesse questioni legali sui diritti che continuano a evolvere, la situazione ricorda in modo inquietante quella dei lettori di Il Trono di Spade che hanno smesso di credere nella pubblicazione di The Winds of Winter.

