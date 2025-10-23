Sapete chi sono i genitori di Samira Lui? Il grande dolore per il padre e quel vuoto che resta
La storia di Samira Lui, oggi volto amatissimo de La Ruota della Fortuna, è una di quelle che sanno toccare il cuore. Dietro il suo sorriso solare e la sua eleganza si nasconde un percorso di vita fatto di forza, amore e assenze difficili da colmare. Cresciuta solo con la madre, Samira ha sempre parlato con grande delicatezza della sua infanzia e del legame profondo con la donna che l’ha cresciuta da sola, pur non nascondendo la ferita lasciata da un padre che non ha mai fatto parte della sua vita. Oggi, la showgirl si racconta con sincerità, rivelando la verità su chi sono i suoi genitori e su quel dolore silenzioso che ancora l’accompagna. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Quando Samira Lui faceva la cameriera: spuntano le foto dal passato. Le (poche) parole del titolare - La mamma Doretta: "È sempre stata una ragazza coi piedi per terra" ... Come scrive today.it