Oggi parliamo di Pelé, lo ricordiamo nel giorno in cui avrebbe compiuto 85 anni, scomparso ormai da tre il più grande calciatore della storia è tra i protagonisti di un film meraviglioso. Raccontare gli sportivi attraverso il cinema è sicuramente qualcosa di interessante, oggi soffermiamoci su un episodio parecchio importante della sua vita. Sapete che Pelè ha recitato in un film sul calcio? Immagini (ANSA) TvPlay.itindimenticabili Pelè, scomparso il 29 dicembre del 2022, era nato a Tres Coracoes il 23 ottobre del 1940, ancora oggi è l’unico calciatore della storia ad aver vinto per tre volte il Mondiale. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Sapete che Pelè ha recitato in un film sul calcio? Immagini indimenticabili