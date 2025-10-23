Sanzioni Usa Mosca minimizza Putin | Atto ostile ma senza impatto sulla nostra economia se attaccati risponderemo pesantemente

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le nuove sanzioni statunitensi non avranno un impatto significativo sull’economia della Russia. Lo riportano le agenzie Ria Novosti e Tass dopo l’annuncio delle nuove misure da parte di Washington. Secondo quanto riferito, Putin ha definito le sanzioni introdotte dal presidente americano Donald Trump un atto ostile che non contribuisce al rafforzamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sanzioni Usa, Mosca minimizza. Putin: "Atto ostile, ma senza impatto sulla nostra economia, se attaccati risponderemo pesantemente"

