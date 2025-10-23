Sanzioni alla Russia Stati Uniti e Ue si muovono insieme | cosa può cambiare
(Adnkronos) – Le sanzioni alla Russia restano uno strumento controverso. Non perché non sia utile a esercitare tutta la pressione possibile su Vladimir Putin perché fermi la guerra in Ucraina ma perché non è mai arrivato a una conclusione certa l'accesso dibattito tra chi sostiene che l'economia di Mosca ne stia effettivamente pagando le conseguenze . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Guerra Ucraina, via libera dalla Ue alle nuove sanzioni contro la Russia
Proseguono tensioni USA-Cina con possibili blocchi alle esportazioni $tech. $Treasury ai minimi, $inflazione UK sotto attese rafforza ipotesi di taglio $BoE. $Yen debole, $petrolio +5% per nuove sanzioni USA alla Russia. $Oro e agricoli volatili. $MpsNews $
Sanzioni alla Russia, Stati Uniti e Ue si muovono insieme: cosa può cambiare - Il diciannovesimo pacchetto di Bruxelles arriva subito dopo la mossa di Trump contro i giganti petroliferi Rosneft e Lukoil. Da adnkronos.com
Il petrolio sfiora i 65 dollari al barile dopo le sanzioni di Trump alla Russia - Il prezzo del petrolio è salito alle stelle dopo che il presidedegli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nuove sanzioni contro i maggiori ... Riporta iltempo.it
Ue e Usa impongono nuove sanzioni a Mosca, annullato incontra tra Trump e Putin - Dopo il ritiro del veto da parte della Slovacchia, il nuovo pacchetto di sanzioni dell'Ue che verrà adottato da giovedì prende di mira il Gnl russo, le banche, i fornitori di petrolio, le piattaforme ... Lo riporta msn.com