Santi e peccatori | il prete-giornalista 81enne Antonio Pelayo che durante il conclave voleva convertire un collega… a letto

Ilgiornaleditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il conclave cercava l’illuminazione, ma Don Pelayo pare avesse in mente un altro tipo di “vocazione” Roma, città eterna, ma certi scandali sembrano proprio non avere fine. Stavolta la fumata non è bianca ma rovente: Antonio Pelayo, 81 anni, prete e giornalista spagnolo, avrebbe tentat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

