Santa Maria a Vico sotto accusa | arresti e il rischio del giustizialismo come arma politica

A Santa Maria a Vico, arrestati il sindaco Andrea Pirozzi e la vicesindaco Veronica Biondo, candidata alle Regionali Campania per Forza Italia. Sei arresti tra amministratori e clan Massaro. Il magistrato Luigi Bobbio avverte sui rischi del giustizialismo. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Santa Maria a Vico sotto accusa: arresti e il rischio del giustizialismo come arma politica

