Santa Cecilia nel grande mare wagneriano
Con il viaggio mitico e incantato nella Tetralogia wagneriana si apre stasera, al Parco della musica, la nuova stagione dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia.Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'Accademia di Santa Cecilia porta in scena la Valchiria di Wagner nelle date del 23, 25 e 27 ottobre. Uno spettacolo imperdibile anche per i costumi di scena realizzati a mano presso la Sartoria Tirelli e disegnati dal costumista Edoardo Russo. Gli abiti includ - facebook.com Vai su Facebook
Santa Cecilia nel grande mare wagneriano - Alle 18 le prime note della tempesta che accompagna l’ingresso in scena di Siegmund, intorno alle 2 ... Riporta ilfoglio.it
Santa Cecilia inedita, inaugurazione con "Valchiria" in forma scenica - La nuova stagione 2025/2026 dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia si apre con una produzione monumentale: dal 23 ottobre il Direttore Musicale ... Come scrive ilmessaggero.it
“Sul mare luccica…”. Mostra dedicata a Santa Lucia a Roma nella Basilica di Santa Cecilia in Trastevere - ” celebra Santa Lucia con venti opere nella Basilica di Santa Cecilia in Trastevere. Secondo agrpress.it