Sanremo Giovani | sul palco Yasmin Corrado giovane artista irpina

Tempo di lettura: < 1 minuto Atripalda sul palco di Sanremo Giovani! C’è anche una giovane atripaldese tra i 34 talenti selezionati per le audizioni live di Sanremo Giovani 2025: Yasmin Corrado, in arte Nimsay, 19 anni, che gareggerà con il brano Ahavah. Lo annuncia il sindaco Paolo Spagnuolo: “ U n talento cresciuto nella nostra comunità, già protagonista sulle piattaforme musicali con il singolo Baci baci, pubblicato il 29 settembre e che sta scalando le chart degli emergenti su Spotify. A Yasmin va l’augurio di tutta Atripalda: che questa splendida esperienza possa essere solo l’inizio di un lungo percorso artistico, pieno di musica, passione e soddisfazioni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sanremo Giovani: sul palco Yasmin Corrado, giovane artista irpina

