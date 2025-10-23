Sanremo Giovani oltre 500 domande di partecipazione
ROMA – Un mercato discografico ancora in salute e una trasmissione che mantiene il suo appeal: è questa la fotografia che emerge dopo la chiusura della piattaforma del contest della Direzione Intrattenimento Prime Time Sanremo Giovani. Sono infatti oltre 500 (524) le domande di partecipazione approvate, di cui 492 Singoli (287 uomini, pari al 58,33% e 205 donne, pari al 41,67%) e 32 gruppi. In testa alla classifica quest’anno emerge il Sud con 197 proposte, di cui 187 singoli e 10 gruppi, pari al 37.60% del totale; in seconda posizione si schiera il Nord con una percentuale pari al 30.92% (162 proposte, di cui 152 singoli e 10 gruppi). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
