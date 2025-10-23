Sanremo Giovani | da Amici di Maria De Filippi a X Factor ecco i 34 cantanti ammessi alle Audizioni

Ieri, 22 ottobre, l’organizzazione del Festival di Sanremo 2026 ha annunciato i 34 cantanti ammessi alle Audizioni dal vivo che, come di consuetudine, si terranno presso la Sala A di Via Asiago. Tutti i giovani artisti si esibiranno si esibiranno davanti alla Commissione Musicale, presieduta da Carlo Conti in veste di Direttore Artistico, e composta dal Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Tra le curiosità la presenza di diversi artisti provenienti da “Amici di Maria De Filippi” e “X Factor”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanremo Giovani: da “Amici di Maria De Filippi” a “X Factor” ecco i 34 cantanti ammessi alle Audizioni

