Presentata la lista dei concorrenti di Sanremo Giovani con 34 cantanti. Al termine delle audizioni ne resteranno 24, tra gruppi e solisti, per le puntate in onda su Rai 2 a partire dall’11 novembre con la conduzione di Gianluca Gazzoli: saranno loro a contendersi uno dei due pass per esibirsi sul palco dell’Ariston al Festival 2026 nella sezione Nuove Proposte. Ai vincitori del contest si aggiungeranno infatti due artisti selezionati da Area Sanremo, organizzato dal Comune ligure. Tra gli aspiranti protagonisti vi sono tanti volti noti della televisione italiana, provenienti soprattutto da Amici e X Factor, da cui arriverà addirittura la campionessa in carica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sanremo Giovani, chi sono i 34 cantanti in gara