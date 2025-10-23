Sanremo Giovani avrà 8 ex talent su 34 | come è cambiato il ruolo di Amici e X factor negli ultimi anni
Ieri è stata rilasciata la lista dei 34 artisti che si contenderanno Sanremo Giovan i. Due gli slot disponibili per accedere a semifinali e finale di febbraio, gli altri due arriveranno dal percorso Area Sanremo, la cui esistenza, a dire il vero, è cerchiata da diversi punti interrogativi, specie riguardo il motivo ufficiale della sua esistenza, al momento piuttosto inspiegabile. Sanremo Giovani, dal 1984, quando la categoria è stata inaugurata, si sa, ha regalato diverse soddisfazioni, molti dei nomi più altisonanti della musica italiana anche di oggi ( Bocelli, Ramazzotti, Pausini, Giorgia e a lungo potremmo proseguire) li conosciamo perché sono passati da quel checkpoint, una volta fondamentale non esistendo internet né talent dove farsi notare dal pubblico mainstream, quello che fa e sempre farà la differenza, perlomeno in termini numerici. 🔗 Leggi su Open.online
