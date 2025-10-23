Sanremo Giovani 2026 rivelati i nomi dei 34 artisti che parteciperanno alle audizioni live
Dopo mesi di battaglie tra la Rai e il Comune di Sanremo, la macchina del Festival della Canzone Italiana si è ufficialmente messa in moto. L’edizione numero settantasei della kermesse avrà luogo dal 24 al 28 febbraio 2026; nel frattempo, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha svelato l’elenco dei 34 artisti che accederanno alle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani. Al loro termine, solo 24 cantanti prenderanno parte alle cinque puntate di Sanremo Giovani 2025, in onda su Rai 2 e condotte da Gianluca Gazzoli, dallo Studio A di Via Asiago, dall’11 novembre. Il 9 dicembre ci sarà la semifinale, durante la quale verranno scelti i sei candidati alla finale del 14 dicembre, Sarà Sanremo, presso il Teatro del Casinò della città. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Con 524 candidature, il Sud Italia guida Sanremo Giovani 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo Giovani sarà condotto da Gianluca Gazzoli. Le selezioni dall’11 novembre. La lista dei Big dovrebbe essere resa pubblica prima di dicembre #Sanremo2026 #Tg1 #CarloConti - X Vai su X
Sanremo Giovani 2026, boom di candidature: i 34 nomi selezionati - Boom di candidature per Sanremo Giovani 2026: più di 500 aspiranti artisti e molti ex concorrenti di “Amici” tra i 34 selezionati da Carlo Conti per le audizioni live ... Segnala 105.net
Sanremo Giovani 2026: nella lista di Carlo Conti spuntano ex concorrenti di Amici e X Factor - Tra i giovani selezionati che si contenderanno l'accesso alle Nuove Proposte del prossimo Festival ci sono volti noti di Amici e X Factor. Scrive movieplayer.it
Sanremo Giovani 2026, svelati i nomi dei 34 artisti - Tanti gli ex concorrenti di Amici selezionati per Sanremo Giovani 2026, da Antonia a Senza Cri, passando per Petit e Niccolò Filippucci ... Secondo billboard.it