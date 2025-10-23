sanremo giovani 2026 rivelati i nomi dei 34 artisti che parteciperanno alle audizioni live

Dopo mesi di battaglie tra la Rai e il Comune di Sanremo, la macchina del Festival della Canzone Italiana si è ufficialmente messa in moto. L’edizione numero settantasei della kermesse avrà luogo dal 24 al 28 febbraio 2026; nel frattempo, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha svelato l’elenco dei 34 artisti che accederanno alle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani. Al loro termine, solo 24 cantanti prenderanno parte alle cinque puntate di Sanremo Giovani 2025, in onda su Rai 2 e condotte da Gianluca Gazzoli, dallo Studio A di Via Asiago, dall’11 novembre. Il 9 dicembre ci sarà la semifinale, durante la quale verranno scelti i sei candidati alla finale del 14 dicembre, Sarà Sanremo, presso il Teatro del Casinò della città. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

