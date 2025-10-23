Sanremo Giovani 2026 | nella lista di Carlo Conti spuntano ex concorrenti di Amici e X Factor

Movieplayer.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i giovani selezionati che si contenderanno l'accesso alle Nuove Proposte del prossimo Festival ci sono volti noti di Amici e X Factor. Carlo Conti, in qualità di Direttore Artistico della kermesse, ha reso pubblici i nomi dei 34 artisti ammessi alle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani, scelti fra oltre 500 candidature. Fra questi giovani talenti, spiccano diversi volti già noti al pubblico grazie a passate esperienze nei talent televisivi: da ex concorrenti di Amici come Petit, Antonia, Nicolò Filippucci e Senza Cri, ad artisti provenienti da X Factor come Mimì - vincitrice dell'ultima edizione guidata da Manuel Agnelli - cmqmartina, Angelica Bove e la band Disco Club Paradiso, unica band presente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

sanremo giovani 2026 nella lista di carlo conti spuntano ex concorrenti di amici160e160x160factor

© Movieplayer.it - Sanremo Giovani 2026: nella lista di Carlo Conti spuntano ex concorrenti di Amici e X Factor

Contenuti che potrebbero interessarti

sanremo giovani 2026 listaSanremo Giovani, ecco i 34 artisti in gara. Una sola band - Carlo Conti svela la lista dei partecipanti: tanti volti noti tra ex concorrenti di Amici e X Factor ... Da rockol.it

sanremo giovani 2026 listaSorpresa Sanremo 2026: già svelata la lista dei 26 big in gara - Festival di Sanremo 2026, l'attesa cresce già in maniera spasmodica: ecco chi saranno i 26 big all'Ariston, le indiscrezioni ... Riporta temporeale.info

Sanremo Giovani 2026, svelati i nomi dei 34 artisti - Tanti gli ex concorrenti di Amici selezionati per Sanremo Giovani 2026, da Antonia a Senza Cri, passando per Petit e Niccolò Filippucci ... Come scrive billboard.it

Cerca Video su questo argomento: Sanremo Giovani 2026 Lista