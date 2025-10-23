Sanremo Giovani 2026 | nella lista di Carlo Conti spuntano ex concorrenti di Amici e X Factor

Tra i giovani selezionati che si contenderanno l'accesso alle Nuove Proposte del prossimo Festival ci sono volti noti di Amici e X Factor. Carlo Conti, in qualità di Direttore Artistico della kermesse, ha reso pubblici i nomi dei 34 artisti ammessi alle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani, scelti fra oltre 500 candidature. Fra questi giovani talenti, spiccano diversi volti già noti al pubblico grazie a passate esperienze nei talent televisivi: da ex concorrenti di Amici come Petit, Antonia, Nicolò Filippucci e Senza Cri, ad artisti provenienti da X Factor come Mimì - vincitrice dell'ultima edizione guidata da Manuel Agnelli - cmqmartina, Angelica Bove e la band Disco Club Paradiso, unica band presente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

