Sanremo furia Al Bano | l’affondo senza appello a Carlo Conti e Amadeus

Personaggi tv. – Non è la prima volta che Al Bano Carrisi parla del Festival di Sanremo, ma questa volta le sue parole hanno il sapore dell’amarezza definitiva. In un’intervista esclusiva concessa al settimanale Oggi, il cantante di Cellino San Marco ha raccontato il suo disincanto nei confronti della kermesse canora più celebre d’Italia, puntando il dito prima contro Amadeus, poi contro Carlo Conti. Il risultato? Un racconto che sa di delusione e resa. Al Bano: “Amadeus mi ha offeso, mi sono sentito preso in giro”, lo sfogo choc. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sanremo, furia Al Bano: l’affondo senza appello a Carlo Conti e Amadeus

