Rumor, telefonate, messaggi che corrono veloci: l’avvicinamento a Sanremo 2026 si accende di indiscrezioni. Il nome che rimbalza con più insistenza è quello di Samira Lui, volto amatissimo di Mediaset, accanto al direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Tra voci e atti ufficiali, la scena prende corpo e l’attesa diventa racconto. Sanremo 2026 in arrivo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Sanremo 2026, spunta l’ipotesi Samira Lui accanto a Conti