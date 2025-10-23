Sanità | sopralluogo istituzionale al cantiere del nuovo Ospedale San Cataldo in vista della Conferenza dei Sindaci

Tarantini Time Quotidiano In vista della prossima Conferenza dei Sindaci sulla Sanità, il sindaco ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere del nuovo Ospedale San Cataldo, accompagnato dal commissario straordinario della ASL, Gregorio Colacicco. Durante la visita è emersa chiaramente la vocazione del San Cataldo a diventare un polo di eccellenza clinica e formativa, anche grazie alla sinergia con la Facoltà di Medicina, che quest’anno celebra l’uscita dei primi laureati. Particolare attenzione è stata dedicata al nuovo eliporto, attualmente in fase di definizione per quanto riguarda il modello di gestione, con l’ipotesi di una collaborazione operativa anche con la Marina Militare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

