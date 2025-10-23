Sanità | sopralluogo istituzionale al cantiere del nuovo Ospedale San Cataldo in vista della Conferenza dei Sindaci
Tarantini Time Quotidiano In vista della prossima Conferenza dei Sindaci sulla Sanità, il sindaco ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere del nuovo Ospedale San Cataldo, accompagnato dal commissario straordinario della ASL, Gregorio Colacicco. Durante la visita è emersa chiaramente la vocazione del San Cataldo a diventare un polo di eccellenza clinica e formativa, anche grazie alla sinergia con la Facoltà di Medicina, che quest’anno celebra l’uscita dei primi laureati. Particolare attenzione è stata dedicata al nuovo eliporto, attualmente in fase di definizione per quanto riguarda il modello di gestione, con l’ipotesi di una collaborazione operativa anche con la Marina Militare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Approfondisci con queste news
Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Emanuele Matta il 13 ottobre ha visitato l’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale per fare il punto sui lavori di ristrutturazione in corso all’interno della struttura sanitaria. Un sopralluogo che h - facebook.com Vai su Facebook
Sopralluogo al cantiere contro il rischio sismico - Proseguono a Meldola gli interventi per la riduzione del rischio sismico nella parte più antica del Palazzo Comunale. Riporta ilrestodelcarlino.it
Sopralluogo nel cantiere della Gigli: "Finalmente i lavori procedono" - Dietro l’immagine del caschetto giallo indossato dal vicesindaco Roberto Bartomeoli nel cantiere della nuova scuola Gigli, si nasconde uno scontro politico che affonda le radici nel passato recente ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Castiadas, sopralluogo nel cantiere della nuova scuola - Prende forma la nuova scuola di Castiadas progettata dall’architetto Fabrizio Leoni per essere un luogo dalla didattica innovativo, aperto a tutti ed elegante. unionesarda.it scrive