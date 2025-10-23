Sanità | la Regione boccia la legge di iniziativa popolare

La maggioranza di centrodestra in consiglio regionale ha respinto martedì, con 39 voti contro 23, il passaggio alla trattazione degli articoli della legge di iniziativa popolare sulla sanità promossa dal Partito Democratico e sostenuta da oltre 100 mila cittadine e cittadini lombardi.

