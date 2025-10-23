Sanità in Liguria le pagelle della Regione ai manager | promossi con voti bassi e premi dimezzati

Liguria, la giunta Bucci ha ridotto gli incentivi ai direttori generali delle Asl, del San Martino e dei rispettivi staff. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sanità in Liguria, le pagelle della Regione ai manager: promossi con voti bassi e premi dimezzati

Gimbe, Liguria inadempiente per livelli essenziali assistenza. Regione: "Anomalia nei dati Lea" - La Liguria e l'Abruzzo sono al penultimo posto nella classifica delle Regioni italiane sulla qualità della prevenzione sanitaria con un punteggio di 54 su 100, davanti alla Sicilia con 49 punti. Da rainews.it