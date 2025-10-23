Sanità in arrivo più di 20 milioni di euro per gli ospedali della Brianza

Più di 20 milioni di euro in arrivo per la sanità brianzola. La giunta regionale della Lombardia ha approvato il terzo provvedimento straordinario di investimenti da oltre 500 milioni di euro nella sanità per ammodernamento delle strutture pubbliche, acquisto di apparecchiature e finanziamenti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

