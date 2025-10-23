Sanità Gimbe boccia la Manovra 2026 | Per infermieri e medici solo briciole

La fondazione Gimbe ha analizzato la legge di bilancio 2026, che "delude le aspettative", perché la percentuale di Pil investita in sanità continuerà a scendere. Per i professionisti sanitari ci sono solo "briciole". Insomma "nonostante gli annunci" la situazione non cambia. Mentre il governo continua a trovare soldi per altri settori, come la difesa, non si impegna allo stesso modo per il Ssn. 🔗 Leggi su Fanpage.it

