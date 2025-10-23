Sanità digitale una strategia nazionale oltre il Pnrr | mercato Ict a 2,93 miliardi nel 2026

Periodicodaily.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La sanità italiana sta vivendo una trasformazione digitale che non è più un esercizio di stile, ma un cantiere aperto con impatti misurabili su cure, tempi e sostenibilità del sistema. Il nuovo White Paper "Tecnologie e policy per il futuro della sanità digitale" di Anitec-Assinform – presentato a Roma durante l’evento "Sanità digitale: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

sanit224 digitale strategia nazionaleSanità digitale, una strategia nazionale oltre il Pnrr: mercato Ict a 2,93 miliardi nel 2026 - Assinform fotografa la corsa del settore: il traino di AI, cloud e cybersecurity La sanità italiana sta vivendo una trasformazione digitale che non è più un esercizio di stile ... Lo riporta msn.com

Sanità digitale in crescita: mercato ICT a 3 miliardi entro il 2026. Ma serve una strategia nazionale post-PNRR - Assinform, il mercato ICT della sanità ha raggiunto nel 2024 un valore complessivo di 2,47 miliardi (+9,3%) nel 2025. key4biz.it scrive

sanit224 digitale strategia nazionaleLa Sanità digitale vola verso i 3 miliardi, le imprese: “Ora serve una strategia oltre il Pnrr” - Dalle imprese del settore Ict le ricette per far crescere ancora un fronte strategico. Si legge su ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Digitale Strategia Nazionale