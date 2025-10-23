Sanità connessa la rotta di ICare 2025 | IA wearable e telemedicina

Alla giornata d’apertura di ICare 2025, 79° Congresso nazionale di SIAARTI a Roma, la presidente Elena Bignami ha fissato l’agenda: intelligenza artificiale, telemedicina, wearable per una sanità connessa. Le iscrizioni hanno già raggiunto 2.900 partecipanti e restano aperte mentre il congresso prosegue fino al 25 ottobre. Sanità connessa Non è uno slogan, ma una rotta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

