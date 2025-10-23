Sanità approvato il piano d’area vasta tra le aziende della Toscana Sud Est
Via libera dalla giunta regionale al piano di programmazione integrata dell’area vasta sanitaria Sud Est valido per i prossimi tre anni, dal 2025 al 2027, e che coinvolge i territori delle province di Arezzo, Siena e Grosseto. “Si tratta di un piano - si legge in una nota della Regione Toscana -. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LA GIUNTA STANZIA ULTERIORI RISORSE PER COMUNI E FAMIGLIE PER LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) Dalle parole ai fatti. Dopo aver approvato nello scorso mese di luglio da parte del Consiglio regionale la legge n° 12, che destina - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, approvato il piano regionale per ridurre la mobilità sanitaria fuori Liguria https://buff.ly/Xr3cqTl - X Vai su X
Approvato un Piano triennale di riqualificazione dei piccoli comuni del Lazio - La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Ent ilocali e all'Università, Luisa Regimenti, di ... Secondo rainews.it