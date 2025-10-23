Sanità 7 milioni per l’ammodernamento delle strutture bergamasche | gli interventi finanziati

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato il terzo provvedimento del programma straordinario di investimenti in sanità, stanziando complessivamente oltre 500 milioni di euro per ammodernamento delle strutture pubbliche, per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali e come finanziamento integrativo per la ‘Città della Salute’ a Sesto San Giovanni. In particolare, oltre 163 milioni sono destinati a interventi su strutture pubbliche per opere di potenziamento della rete emergenza-urgenza, riorganizzazione territoriale, adeguamenti normativi e sicurezza, inclusi interventi connessi a PNRRPNC (Piano Nazionale Complementare) e programmi strategici regionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

