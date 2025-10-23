Sanità 7 milioni per l’ammodernamento delle strutture bergamasche | gli interventi finanziati
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato il terzo provvedimento del programma straordinario di investimenti in sanità, stanziando complessivamente oltre 500 milioni di euro per ammodernamento delle strutture pubbliche, per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali e come finanziamento integrativo per la ‘Città della Salute’ a Sesto San Giovanni. In particolare, oltre 163 milioni sono destinati a interventi su strutture pubbliche per opere di potenziamento della rete emergenza-urgenza, riorganizzazione territoriale, adeguamenti normativi e sicurezza, inclusi interventi connessi a PNRRPNC (Piano Nazionale Complementare) e programmi strategici regionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cento milioni “liberi” ma destinati alla sanità Polemica sui trenta vincolati per gli aeroporti ?CONTENUTO PREMIUM - facebook.com Vai su Facebook
#Guardiagrele, quasi 8 milioni di euro per la sanità territoriale Fondi destinati a casa di comunità, nuova centrale 116 117 per cure non urgenti e adeguamento sismico del presidio di assistenza ? Scopri i dettagli dei progetti https://asl2abruzzo.it/gua - X Vai su X
7 milioni di sigarette di contrabbando al giorno prodotte in un bunker a Cassino - Si nascondeva a Cassino, dietro un sofisticato congegno idraulico che ne mascherava l'ingresso, un bunker dove venivano fabbricate più di sette milioni di sigarette di contrabbando al giorno, due ... Come scrive rainews.it